MAÇ SONUCU l Arsenal 1 - 2 Chelsea l ÖZET

Premier Lig'de 20. hafta maçında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Chelsea son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 20. hafta maçında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Londra derbisinde Arsenal'in golünü 13. dakikada Aubameyang kaydetti. Chelsea'de ise golleri 83. dakikada Jorginho ve 87. dakikada Abraham attı.

Chelsea, Arsenal'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.