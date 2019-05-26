26 Mayıs 2019, Pazar

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kazandı!

Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kazandı!
DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI
Giriş Tarihi: 26.05.2019

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Milan deplasmanda 'a konuk oldu. Milano ekibi 'nun gol attığı maçı 3-2 kazandı.

Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk 4 mücadelesi veren Milan, ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar deplasmanda rakibini 18. dakikada , 23 ve 66'da Franck Kessie'nin attığı gollerle 3-2 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Manuel Lazzari ve Mohammed Fares kaydetti.

MİLAN İLK 4 DIŞINDA KALDI

Bu galibiyetle Milan puanını 68'e yükseltirken İnter ve Atalanta'nın da kazanmasıyla ilk 4'ü dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı. Kırmızı-siyahlılar sezonu 5. sırada tamamladı.

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