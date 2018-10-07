    07 Ekim 2018, Pazar

    DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

    Galler Rallisi'nde kazanan Ogier

    Galler Rallisinde kazanan Ogier
    DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Dünya Ralli Şampiyonası'nın () Galler'de düzenlenen 11. ayağını, M-Sport Ford takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

    Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 318,13 kilometre uzunluğundaki 11. mücadelesini, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 4'üncü, kariyerinin 44. ralli zaferine ulaştı.

    takımından Jari-Matti Latvala, Ogier'in 10.6 saniye gerisinde 2'nci, bir diğer Toyota Gazoo sürücüsü Esapekka Lappi ise liderin 35.1 saniye arkasında 3'üncü oldu.

    Puanını 182'ye çıkaran son 5 yılın şampiyonu Ogier, yarışı 5. sırada bitiren şampiyona lideri Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ile arasındaki farkı 7 puana indirdi.

    'nin 12. ayağı, 25-28 Ekim tarihlerinde 'da yapılacak.


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