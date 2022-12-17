2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas ile Portekiz karşılaştı ve Fas rakibini 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Nordin Amrabat'tan Walid Regragui'ye büyük övgü: Fatih Terim'e benzetiyorum
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Portekiz engelini geçen, yarı finalde ise Fransa'ya takılarak üçüncülük maçına çıkmaya hak kazanan Fas, turnuvaya şimdiden damga vurdu. Fas Milli Takımı'nın yıldızlarından Sofyan Amrabat'ın ağabeyi Nordin Amrabat, teknik direktör Walid Regragui'yle ilgili övgü dolu sözler kullanırken onu Fatih Terim'e benzetti. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Fas, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.