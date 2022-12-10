Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya. İngiltere - Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İNGİLTERE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İngiltere - Fransa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
📺İNGİLTERE - FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere - Fransa İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Foden
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
GOOOLL! | AURELIEN TCHOUAMENI!! İNANILMAZ BİR GOL! UZAKLARDAN BİR ANDA VURDU, PICKFORD'I AVLADI! 😯⚽#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/1wCftUXM01— TRT Spor (@trtspor) December 10, 2022