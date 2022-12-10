Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya. İngiltere - Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya. İngiltere - Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Fransa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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İngiltere - Fransa İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Foden

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

İŞTE MAÇIN GOLÜ: