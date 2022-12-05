2022 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore kozlarını paylaştı. Mücadele Sambacılar'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Vinicius Jr. 13'te Neymar (p), 29. dakikada Richarlison ve 36'da Paqueta kaydetti. Güney Kore'nin tek golü ise 76'da Seung-Ho Paik'ten geldi.
Bu sonucun ardından Brezilya adını çeyrek finale yazdırdı. Güney Kore ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.
RAKİP HIRVATİSTAN!
Çeyrek finale yükselen Brezilya'nın rakibi, Japonya'yı eleyen Hırvatistan oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Vinicius Jr. düzgün bir vuruşla perdeyi açtı! Brezilya golü erken buldu! ⚽#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/pQR0BUDS1u— TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022
GOOOLL! | Neymar penaltıyla farkı 2'ye çıkardı! Yavaş yavaş geldi, topu köşeye gönderdi! Brezilya fırtına gibi başladı! ⚡️⚽️#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/wBUqeOZVno— TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022
GOOOLL! | Brezilya müthiş paslarla geldi, Richarlison skoru 3-0 yaptı! Samba devam ediyor! ⚽#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/1RdMqIoGVK— TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022
GOOOLL! | Vinicius müthiş çıkardı, Paqueta bitirdi! Goller yağmur gibi geliyor! Samba şov sürüyor! ⚽#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/0Vxz0Nfvui— TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022
GOOOLL! | Paik Seung-Ho uzaktan mükemmel vurdu, Güney Kore maçtaki ilk golünü attı! ⚽#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/WUU4AGWKVg— TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022