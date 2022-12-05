Brezilya 4-1 Güney Kore (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hırvatistan'ın rakibi Sambacılar!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. Günün kritik mücadelesinde Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'lik skorla geçmeyi başardı ve çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 23:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022- 00:05