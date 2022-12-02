2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. G grubu son hafta karşılaşmasında Kamerun ile Brezilya kozlarını paylaşıyor. Kamerun - Brezilya maçının canlı yayınına haberden ulaşabilirsiniz...
KAMERUN - BREZİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kamerun: Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Ngamaleu, Zambo Anguissa, Kunde, Mbeumo, Choupo-Moting, Aboubakar.
Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Antony, Jesus.