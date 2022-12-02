Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. H Grubu maçında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Güney Kore - Portekiz mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Güney Kore - Portekiz maçı 2 Aralık Cuma günü saat 18:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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GÜNEY KORE - PORTEKİZ İLK 11'LERİ:
Güney Kore: Seung-Gyu, Moon-Whan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su, In-Beom, Woo-Young, Kan-Gin, Jae-Sung, Min-Son, Sung-Cho
Portekiz: Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Portekiz maça golle başladı! Ricardo Horta gelişine düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi! ⚽#POR | #Qatar2022 pic.twitter.com/yid0x5pH4P— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
GOOOLL! | Kim Young-Gwon kornerden gelen topu ağlara gönderdi! Güney Kore beraberliği yakaladı! ⚽#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/pyRUQtYM5E— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022