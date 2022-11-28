Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Portekiz - Uruguay mücadelesini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Portekiz - Uruguay mücadelesini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

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İŞTE 11'LER:

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Silva, Bruno Fernandes, Félix, Cristiano.

Uruguay: Rochet, Coates, Godín, Giménez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani, Núñez.

PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - Uruguay maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.