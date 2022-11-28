2022 Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenerek gruptan çıkma şansını sürdüren Arjantin'de galibiyetin mimarı olan Lionel Messi, maç sonrası gündem oldu.
Arjantin mücadele sonrası Meksika galibiyetini soyunma odasında kutlarken, Messi'nin Meksika formasına bastığı anlar kameralara yansıdı.
Bu görüntülerin yayılması sonrası yıldız futbolcuya tepki gösterilirken; Meksikalı boksör Canelo Alvarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Messi'yi hedef aldı.
"ONU BULMAMAM İÇİN TANRI'YA DUA ETSE İYİ OLUR"
Alvarez, paylaşımında "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etse iyi olur. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı." ifadelerine yer verdi.
Alvarez'in bu paylaşımı yüz binlerce etkileşim aldı.