Canelo Alvarez'den Lionel Messi'ye tehdit!

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Arjantin - Meksika maçı sonrası soyunma odasında Meksika formasına basan Lionel Messi'yi sosyal medya hesabı üzerinden tehdit etti. Alvarez, Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etse iyi olur. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı." ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 13:07