Lusail Stadyumu'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yönettiği maçta Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73'üncü dakikalarda Richarlison kaydetti. Brezilya'da Neymar, 79'uncu dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Antony'e bıraktı.



Bu sonuçla Brezilya turnuvaya 3 puanla başlarken, Sırbistan ise ilk maçları puansız kapattı.



Brezilya'nın G Grubu ikinci maçındaki rakibi İsviçre olacak. Sırbistan ise Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: