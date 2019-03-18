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Fenerbahçe Opet'te hedef yarı final

Fenerbahçe Opet'te hedef yarı final
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, ikinci maçında yarın temsilcisi 'yi ağırlayacak.

Kadın Voleybol Takımı, rövanş maçında yarın temsilcisi 'yi konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Rakibini ilk maçta 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, yarınki karşılaşmayı da kazanırsa yarı finale yükselecek. Fenerbahçe Opet, 2 set aldığı takdirde yarı finale adını yazdırmayı yine başaracak. Savino Del Bene'nin 3-0 veya 3-1'lik galibiyeti halinde ise yarı finale çıkacak takımı belirlemek için altın set oynanacak.

Fenerbahçe Opet tur atlaması durumunda, Eczacıbaşı VitrA-Imoco Volley eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarın ağırlayacağı İtalyan rakibi karşısında avantajlı durumda.

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