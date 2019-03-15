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Yunanistan karıştı
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Olympiakos, son Panathinaikos karşılaşmasında çileden çıktı, Yunan Ligi’nden çekilme kararı alıp, Adriyatik Lig’e başvuru yaptı.
Yunanistan'daki Olympiakos-Panathinaikos rekabetinde işler karıştı. İki ezeli rakibin yarıda kalan son maçında ev sahibi Panathinaikos'ta başkan Giannakopoulos, ilginç bir harekete imza atmıştı. Pana'nın patronu, salonu terk eden Olympiakoslu basketbolcuların oturduğu benclere kadın iç çamaşırı bırakmıştı. "Artık bunları kaldıramıyoruz" açıklaması yapan Olympiakos, ligden çekilme kararı aldı. Yunan devi, Adriyatik Ligi'nde mücadele etmek için başvuru yaptı.
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