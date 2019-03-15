15 Mart 2019, Cuma
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Filede kupa sınavı
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Voleybolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Malatya’da kozlarını paylaşacak 8 takım, bugün çeyrek finalde maçlarında karşılaşacak.
Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley başlıyor. Malatya Merkez Spor Salonu'nda üç gün sürecek organizasyonda çeyrek final maçları bugün oynanacak. Günün ilk maçında 12.00'de Maliye Piyango ile İstanbul Belediye karşılaşacak. 15.00'te G.Saray-Tokat Bld. Plevne, 17.00 Halkbank- Ziraat Bankası, 19.00'da ise Arkas-F.Bahçe kozlarını paylaşacak. Yarın yarı final karşılaşmalarının oynanacağı dev organizasyonda kupanın sahibi 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de belli olacak.
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