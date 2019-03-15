15 Mart 2019, Cuma

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Filede kupa sınavı

Filede kupa sınavı
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Giriş Tarihi: 14.03.2019

Voleybolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. ’da kozlarını paylaşacak 8 takım, bugün çeyrek finalde maçlarında karşılaşacak.

Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley başlıyor. Merkez Spor Salonu'nda üç gün sürecek organizasyonda maçları bugün oynanacak. Günün ilk maçında 12.00'de Maliye Piyango ile Belediye karşılaşacak. 15.00'te G.Saray-Tokat Bld. Plevne, 17.00 Halkbank- Ziraat Bankası, 19.00'da ise Arkas-F.Bahçe kozlarını paylaşacak. Yarın yarı final karşılaşmalarının oynanacağı dev organizasyonda kupanın sahibi 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de belli olacak.
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