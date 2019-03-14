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Formula 1'in en başarılısı Schumacher

Formula 1'in en başarılısı Schumacher
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot unvanını, 7 kezle elinde tutuyor.

2019 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman oldu.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Arjantinli ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel izliyor.

En fazla birincilik rekoru da Schumacher'de

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 5. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 73 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 52 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 5 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Son 5 yıldır mutlu sona ulaşan Mercedes, 1999'dan 2004'e kadar üst üste 6 takımlar şampiyonluğuna ulaşan Ferrari'ye ait rekoru egale etmek istiyor.

Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:

SezonPilotTakımıŞampiyon takım
1950Nino FarinaAlfa Romeo---
1951Juan Manuel FangioAlfa Romeo---
1952Alberto AscariFerrari---
1953Alberto AscariFerrari---
1954Juan Manuel FangioMercedes---
1955Juan Manuel FangioMercedes---
1956Juan Manuel FangioFerrari---
1957Juan Manuel FangioMaserati---
1958Mike HawthornFerrariVanwall
1959Jack BrabhamCooperCooper
1960Jack BrabhamCooperCooper
1961Phill HillFerrariFerrari
1962Graham HillBRMBRM
1963Jim ClarkLotusLotus
1964John SurteesFerrariFerrari
1965Jim ClarkLotusLotus
1966Jack BrabhamBrabhamBrabham
1967Denny HulmeBrabhamBrabham
1968Graham HillLotusLotus
1969Jackie StewartTyrrellTyrrel
1970Jochen RindtLotusLotus
1971Jackie StewartTyrrelTyrrel
1972Emmerson FitipaldiLotusLotus
1973Jackie StewartTyrrellLotus
1974Emmerson FitipaldiMcLarenMcLaren
1975Niki LaudaFerrariFerrari
1976James HuntMcLarenFerrari
1977Niki LaudaFerrariFerrari
1978Mario AndrettiLotusLotus
1979Jody ScheckterFerrariFerrari
1980Alan JonesWilliamsWilliams
1981Nelson PiquetBrabhamWilliams
1982Keke RosbergWilliamsFerrari
1983Nelson PiquetBrabhamFerrari
1984Niki LaudaMcLarenMcLaren
1985Alain ProstMcLarenMcLaren
1986Alain ProstMcLarenWilliams
1987Nelson PiquetWilliamsWilliams
1988Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1989Alain ProstMcLarenMcLaren
1990Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1991Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1992Nigel MansellWilliamsWilliams
1993Alain ProstWilliamsWilliams
1994Michael SchumacherBenettonWilliams
1995Michael SchumacherBenettonBenetton
1996Damon HillWilliamsWilliams
1997Jacques VilleneuveWilliamsWilliams
1998Mika HakkinenMcLarenMcLaren
1999Mika HakkinenMcLarenFerrari
2000Michael SchumacherFerrariFerrari
2001Michael SchumacherFerrariFerrari
2002Michael SchumacherFerrariFerrari
2003Michael SchumacherFerrariFerrari
2004Michael SchumacherFerrariFerrari
2005Fernando AlonsoRenaultRenault
2006Fernando AlonsoRenaultRenault
2007Kimi RaikkonenFerrariFerrari
2008Lewis HamiltonMcLarenFerrari
2009Jenson ButtonBrawn GPBrawn GP
2010Sebastian VettelRed BullRed Bull
2011Sebastian VettelRed BullRed Bull
2012Sebastian VettelRed BullRed Bull
2013Sebastian VettelRed BullRed Bull
2014Lewis HamiltonMercedesMercedes
2015Lewis HamiltonMercedesMercedes
2016Nico RosbergMercedesMercedes
2017Lewis HamiltonMercedesMercedes
2018Lewis HamiltonMercedesMercedes
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