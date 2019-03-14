Formula 1'in en başarılısı Schumacher
Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot unvanını, 7 kezle Michael Schumacher elinde tutuyor.
2019 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu.
Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.
Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.
Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel izliyor.
En fazla birincilik rekoru da Schumacher'de
Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.
Geçen yıl kariyerinin 5. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 73 birincilikle 2. sırada yer alıyor.
Damalı bayrağı 52 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.
Takımlarda Ferrari önde
Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 5 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor.
Son 5 yıldır mutlu sona ulaşan Mercedes, 1999'dan 2004'e kadar üst üste 6 takımlar şampiyonluğuna ulaşan Ferrari'ye ait rekoru egale etmek istiyor.
Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:
|Sezon
|Pilot
|Takımı
|Şampiyon takım
|1950
|Nino Farina
|Alfa Romeo
|---
|1951
|Juan Manuel Fangio
|Alfa Romeo
|---
|1952
|Alberto Ascari
|Ferrari
|---
|1953
|Alberto Ascari
|Ferrari
|---
|1954
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|---
|1955
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|---
|1956
|Juan Manuel Fangio
|Ferrari
|---
|1957
|Juan Manuel Fangio
|Maserati
|---
|1958
|Mike Hawthorn
|Ferrari
|Vanwall
|1959
|Jack Brabham
|Cooper
|Cooper
|1960
|Jack Brabham
|Cooper
|Cooper
|1961
|Phill Hill
|Ferrari
|Ferrari
|1962
|Graham Hill
|BRM
|BRM
|1963
|Jim Clark
|Lotus
|Lotus
|1964
|John Surtees
|Ferrari
|Ferrari
|1965
|Jim Clark
|Lotus
|Lotus
|1966
|Jack Brabham
|Brabham
|Brabham
|1967
|Denny Hulme
|Brabham
|Brabham
|1968
|Graham Hill
|Lotus
|Lotus
|1969
|Jackie Stewart
|Tyrrell
|Tyrrel
|1970
|Jochen Rindt
|Lotus
|Lotus
|1971
|Jackie Stewart
|Tyrrel
|Tyrrel
|1972
|Emmerson Fitipaldi
|Lotus
|Lotus
|1973
|Jackie Stewart
|Tyrrell
|Lotus
|1974
|Emmerson Fitipaldi
|McLaren
|McLaren
|1975
|Niki Lauda
|Ferrari
|Ferrari
|1976
|James Hunt
|McLaren
|Ferrari
|1977
|Niki Lauda
|Ferrari
|Ferrari
|1978
|Mario Andretti
|Lotus
|Lotus
|1979
|Jody Scheckter
|Ferrari
|Ferrari
|1980
|Alan Jones
|Williams
|Williams
|1981
|Nelson Piquet
|Brabham
|Williams
|1982
|Keke Rosberg
|Williams
|Ferrari
|1983
|Nelson Piquet
|Brabham
|Ferrari
|1984
|Niki Lauda
|McLaren
|McLaren
|1985
|Alain Prost
|McLaren
|McLaren
|1986
|Alain Prost
|McLaren
|Williams
|1987
|Nelson Piquet
|Williams
|Williams
|1988
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1989
|Alain Prost
|McLaren
|McLaren
|1990
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1991
|Ayrton Senna
|McLaren
|McLaren
|1992
|Nigel Mansell
|Williams
|Williams
|1993
|Alain Prost
|Williams
|Williams
|1994
|Michael Schumacher
|Benetton
|Williams
|1995
|Michael Schumacher
|Benetton
|Benetton
|1996
|Damon Hill
|Williams
|Williams
|1997
|Jacques Villeneuve
|Williams
|Williams
|1998
|Mika Hakkinen
|McLaren
|McLaren
|1999
|Mika Hakkinen
|McLaren
|Ferrari
|2000
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2001
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2002
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2003
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2004
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2005
|Fernando Alonso
|Renault
|Renault
|2006
|Fernando Alonso
|Renault
|Renault
|2007
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|Ferrari
|2008
|Lewis Hamilton
|McLaren
|Ferrari
|2009
|Jenson Button
|Brawn GP
|Brawn GP
|2010
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2011
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2012
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2013
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Red Bull
|2014
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2015
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2016
|Nico Rosberg
|Mercedes
|Mercedes
|2017
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2018
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
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