11 Mart 2019, Pazartesi

DİĞER

Devlerin sezonu

Devlerin sezonu
DİĞER
Giriş Tarihi: 11.03.2019

’nde Eczacıbaşı ve Vakıfbank 21’er galibiyetle ilk iki sırayı paylaştı ’nde ise son 3 yılın şampiyonu , 19 galibiyetle zirvede yer aldı.

Voleybolda 22 haftalık normal sezon perdesi dün kapandı. 'nin iddialı ekipleri Eczacıbaşı ile Vakıfbank zirveyi yine kimselere bırakmadı. 6 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Eczacıbaşı, son haftada Aydın BŞB'yi 3-0 yendi ve ligi 64.3 puanla zirvede bitirdi. Son iki yılın Dünya ve Avrupa Şampiyonu Vakfıbank ise Belediye'yi 3-0 mağlup ederek 62.4 puanla 2. sırada yer aldı. 21'er galibiyeti bulunan iki takımın tek yenilgileri aralarındaki oynadıkları maçlarda gerçekleşti.

BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM

'nde ise son 3 yılda şampiyonluklara ambargo koyan , fırtına gibi esmeye devam etti. Sezon başında Sırp Slobodan Kovac'ın yerine İtalyan Alberto Giuliani'ye emanet edilen başkent ekibi, normal sezonun son haftasında Arhavi Belediye'ye konuk oldu. 25- 19, 25-17 ve 27-25'lik setlerle zafere uzanan mavi-beyazlılar, normal sezonu 56.46 puanla zirvede tamamladı. 19 galibiyet elde eden Halkbank; , Plevne ve Ziraat olmak üzere yalnızca 3 yenilgi aldı.

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