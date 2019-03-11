11 Mart 2019, Pazartesi
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BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM
Efeler Ligi'nde ise son 3 yılda şampiyonluklara ambargo koyan Halkbank, fırtına gibi esmeye devam etti. Sezon başında Sırp Slobodan Kovac'ın yerine İtalyan Alberto Giuliani'ye emanet edilen başkent ekibi, normal sezonun son haftasında Arhavi Belediye'ye konuk oldu. 25- 19, 25-17 ve 27-25'lik setlerle zafere uzanan mavi-beyazlılar, normal sezonu 56.46 puanla zirvede tamamladı. 19 galibiyet elde eden Halkbank; Galatasaray, Tokat Plevne ve Ziraat Bankası olmak üzere yalnızca 3 yenilgi aldı.
Devlerin sezonu
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Sultanlar Ligi’nde Eczacıbaşı ve Vakıfbank 21’er galibiyetle ilk iki sırayı paylaştı Efeler Ligi’nde ise son 3 yılın şampiyonu Halkbank, 19 galibiyetle zirvede yer aldı.
Voleybolda 22 haftalık normal sezon perdesi dün kapandı. Sultanlar Ligi'nin iddialı ekipleri Eczacıbaşı ile Vakıfbank zirveyi yine kimselere bırakmadı. 6 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Eczacıbaşı, son haftada Aydın BŞB'yi 3-0 yendi ve ligi 64.3 puanla zirvede bitirdi. Son iki yılın Dünya ve Avrupa Şampiyonu Vakfıbank ise Çanakkale Belediye'yi 3-0 mağlup ederek 62.4 puanla 2. sırada yer aldı. 21'er galibiyeti bulunan iki takımın tek yenilgileri aralarındaki oynadıkları maçlarda gerçekleşti.
BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM
Efeler Ligi'nde ise son 3 yılda şampiyonluklara ambargo koyan Halkbank, fırtına gibi esmeye devam etti. Sezon başında Sırp Slobodan Kovac'ın yerine İtalyan Alberto Giuliani'ye emanet edilen başkent ekibi, normal sezonun son haftasında Arhavi Belediye'ye konuk oldu. 25- 19, 25-17 ve 27-25'lik setlerle zafere uzanan mavi-beyazlılar, normal sezonu 56.46 puanla zirvede tamamladı. 19 galibiyet elde eden Halkbank; Galatasaray, Tokat Plevne ve Ziraat Bankası olmak üzere yalnızca 3 yenilgi aldı.
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