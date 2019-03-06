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Hakan Çalhanoğlu baba oldu
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 Giriş Tarihi: 06.03.2019
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu baba oldu.
2 yıl önce Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştiren milli futbolcu Çalhanoğlu, bugün baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mannheim'da bulunan eşinin yanına giden Hakan, Liya adını verdikleri kızının dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Çalhanoğlu ailesine dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.
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