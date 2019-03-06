06 Mart 2019, Çarşamba

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Hakan Çalhanoğlu baba oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 Giriş Tarihi: 06.03.2019

Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu baba oldu.

2 yıl önce Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştiren milli futbolcu Çalhanoğlu, bugün baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mannheim'da bulunan eşinin yanına giden Hakan, Liya adını verdikleri kızının dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Çalhanoğlu ailesine dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.

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