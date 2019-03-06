06 Mart 2019, Çarşamba
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Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 06.03.2019
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözlenirken, maçı sık sık durduran Korkmaz, oyuncularına uyarılarda bulundu.
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