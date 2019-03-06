06 Mart 2019, Çarşamba

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Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Giriş Tarihi: 06.03.2019

, 'in 25. haftasında ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözlenirken, maçı sık sık durduran Korkmaz, oyuncularına uyarılarda bulundu.


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