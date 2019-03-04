04 Mart 2019, Pazartesi

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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde forma giyen futbol teröristi Mansur Çalar ifade verdi!

İşte futbol teröristi Mansur Çalar'ın ilk ifadesi
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019

Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde forma giyen hakkında soruşturma başlatırken, teröristi Mansur Çalar'ın ifadesi ortaya çıktı.

TFF 2. Lig 'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Stadı'nda ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı 'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

İfade verdi: 'Elimde kesici bir şey yoktu'

Bunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını söyledi.

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