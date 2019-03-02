02 Mart 2019, Cumartesi
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Serdar ilk golünü attı
Giriş Tarihi: 02.03.2019
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Çaykur Rizespor ağlarına gönderdi.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Serdar Aziz de yeni takımıyla ilk golünü attı. Müsabakanın 22. dakikasında Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hamle yapan Aziz, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe'nin rakibi karşısında beraberliği yakalamasını sağladı.
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