02 Mart 2019, Cumartesi

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Serdar ilk golünü attı

Serdar ilk golünü attı
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Giriş Tarihi: 02.03.2019

Fenerbahçeli futbolcu , sarı-lacivertli formayla ilk golünü ağlarına gönderdi.

'in 24. haftasında , sahasında 'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı de yeni takımıyla ilk golünü attı. Müsabakanın 22. dakikasında Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hamle yapan Aziz, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe'nin rakibi karşısında beraberliği yakalamasını sağladı.

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