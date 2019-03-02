02 Mart 2019, Cumartesi

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Filede derbinin galibi Fenerbahçe

F.Bahçe'den muhteşem geri dönüş! G.Saray'ı devirdi...
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Giriş Tarihi: 02.03.2019

'nin 21'inci haftasında , 'yi konuk etti. Voleybol Salonu'nda oynanan derbi mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

'nin 21. haftasında , 'yi konuk etti. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 11. galibiyetini alırken Galatasaray ise 6. mağlubiyetini aldı. Galatasaray, ilk yarıda oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.

SALON:
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
GALATASARAY: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff (Can, Onurcan, Emin, Gergye
FENERBAHÇE: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Oliva (Caner, Ahmet, Oğulcan, Ferhat, İzzet
SETLER: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16

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