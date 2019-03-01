01 Mart 2019, Cuma

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Hakkari’de atletizm yarışması

Hakkari’de atletizm yarışması
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Giriş Tarihi: 01.03.2019

Hakkari’de düzenlene yarışmasına 87 öğrenci katıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan " Geliştirme Projesi" kapsamında Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ Köyü karayolunda düzenlenen atletizm yarışmasına değişik okullardan 87 öğrenci katıldı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada, dereceye giren sporcu öğrencilerin daha sonra ödüllerinin verileceği belirtildi.

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