01 Mart 2019, Cuma

DİĞER

Analig Taekwondo İl Seçmeleri Sona Erdi

Analig Taekwondo İl Seçmeleri Sona Erdi
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

Müsabakaları sona erdi. 2019 tarihleri arasında yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı geçti.

Müsabakaları sona erdi. 2019 tarihleri arasında yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı geçti.
Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla düzenlenen Anadolu ilk aşaması olan taekwondo branşında yapılan birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

2 gün süren müsabakalara 75 kız 75 erkek sporcunun dereceye girebilmek için ter döktü.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdimi için düzenlenen törene Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Şube Müdürü Ahmet Metin katılarak sporculara madalyalarını takdim ettiler ve katılacakları grup müsabakalarında başarılar dilediler.

Avni Yıldırım: "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Vanlı güreşçiler 7 madalyayla döndüler Vanlı güreşçiler 7 madalyayla döndüler
29. Kış Üniversite Oyunları başlıyor 29. Kış Üniversite Oyunları başlıyor
Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör