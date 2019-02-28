28 Şubat 2019, Perşembe

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Avni Yıldırım rövanş istedi

Avni Yıldırım rövanş istedi
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Giriş Tarihi: 27.02.2019

Türk boksör , ABD'li Anthony Dirrell ile unvan maçına çıkmış ve hakem kararıyla kaybetmişti.

Haksızlığa uğradığını belirten Yıldırım, Dünya Boks Konseyi'ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi. Yıldız sporcu, "Maçın sonucunu değiştirmek istemiyorum rövanş yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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