28 Şubat 2019, Perşembe
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Avni Yıldırım rövanş istedi
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'li Anthony Dirrell ile unvan maçına çıkmış ve hakem kararıyla kaybetmişti.
Haksızlığa uğradığını belirten Yıldırım, Dünya Boks Konseyi'ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi. Yıldız sporcu, "Maçın sonucunu değiştirmek istemiyorum rövanş yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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