28 Şubat 2019, Perşembe

DİĞER

Avni Yıldırım: "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar"

Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar
DİĞER
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Dünya Boks Konseyi () süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla 'li 'a yenilen Türk boksör , "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar." dedi.

'nin kentinden menajeri ile 'a gelen 'ı, 'nda yakınları ile bir grup bokssever karşıladı.

Avni Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, unvan maçına iyi hazırlanarak çıktığını dile getirerek, "Kazanacağımıza inanıyorduk, çok iyi hazırlanmıştık. Çok az kalmıştı, kemeri ellerimizle tutmuştuk ama haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar. Fakat halkımıza da söylüyorum, hiç merak etmesinler. Biz lobi çalışmalarında güçlüyüz. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Zaten ertesi gün 'ya gidip, rövanş başvurusunu yaptık. Hiç kimse merak etmesin, inşallah hakkımızı alacağız. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk inşallah 'ye gelecek." diye konuştu.

Rövanş için yaptıkları başvurunun birkaç hafta içinde sonuçlanacağını aktaran Avni Yıldırım, bu süreçte çok destek gördüğünü belirterek, "Herkese teşekkür ediyorum. Halkımız bizi yalnız bırakmadı. Yine söylüyorum, bir şey kaybetmedik. Sadece şampiyonluk ertelendi." ifadelerini kullandı.

Avni Yıldırım'ın, ABD'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile yaptığı maçın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açılmış, kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini belirtmişti. Kaş açılmasının Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirmişti. ABD'li boksör, hakemlerin 96-94 (Dirrell), 98-92 (Avni Yıldırım) ve 96-94 (Dirrell) puanlarını verdiği karşılaşmayı kazanarak süper orta sıklet kemerinin sahibi olmuştu.



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Avni Yıldırım rövanş istedi Avni Yıldırım rövanş istedi
Devletten güçlü sponsor olmaz "Devletten güçlü sponsor olmaz"
Judo Ümitler Avrupa Kupası başlıyor Judo Ümitler Avrupa Kupası başlıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör