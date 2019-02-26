26 Şubat 2019, Salı

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Eczacıbaşı VitrA namağlup çeyrek finalde

Eczacıbaşı VitrA namağlup çeyrek finalde
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Giriş Tarihi: 26.02.2019

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında , sahasında 'ı konuk etti. Rakibini 3-0 ile geçen Eczacıbaşı VitrA, yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Mario Bernaola, Milan Rajkovic

: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Krsmanovic.

: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova.

SETLER: 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)

SÜRE: 68 dakika (24, 21, 23)



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