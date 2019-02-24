24 Şubat 2019, Pazar

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Avni Yıldırım hakem kurbanı

Avni Yıldırım hakem kurbanı
DİĞER
Giriş Tarihi: 24.02.2019

Türk boksör , Dünya Boks Konseyi () süper orta sıklet unvan maçında 'li 'a yenildi.

'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçta, kariyerinde 21 galibiyet, 1 yenilgi alan 27 yaşındaki ile 32 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan 34 yaşındaki karşılaştı.

Müsabakanın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açıldı. Kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini söyledi.

Kaş açılmasının Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi.

ABD'li boksör, hakemlerin 96-94 (Dirrell), 98-92 (Avni Yıldırım) ve 96-94 (Dirrell) puanlarını verdiği karşılaşmayı kazanarak süper orta sıklet kemerinin sahibi oldu.

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