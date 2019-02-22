22 Şubat 2019, Cuma

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Medeniyet’in rakibi yine Medeniyet Okulları

Medeniyet’in rakibi yine Medeniyet Okulları
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 Giriş Tarihi: 22.02.2019

2018 -2019 Eğitim Öğretim yılı “ İl Şampiyonası” finalinde Sultangazi ile Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu karşılaştı. Her zaman olduğu gibi şampiyon yine oldu.

Tozkopran Spor Salonunda yapılan finalinde 16 okul yarıştı. Yarı finalde Beylikdüzü , 'nu 3-1 yenerek finale yükseldi. Sultangazi Medeniyet Ortaokulu ise Mavigün Ortaokulu'nu 3-0 yenerek finale çıktı.

Final maçında ise Medeniyet Ortaokulu, Medeniyet Ortaokulu'nu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu ise ikinci oldu.

Müsabaka Şonuçları şöyle;

1.Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu

2.Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu

3.Özel Mavigün Koleji

4.Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu

5.Özel Sancaktepe Ortaokulu

6.FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu

7.Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

8.FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu

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