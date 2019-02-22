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Eczacıbaşı VitrA derbiye hazırlanıyor

Eczacıbaşı VitrA derbiye hazırlanıyor
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 Giriş Tarihi: 22.02.2019

Lider , 20. hafta mücadelesinde yarın ’a konuk olacak.

'nde namağlup lider olan , çarşamba günü oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası ara vermeden derbisi hazırlıklarına başladı. VakıfBank - Eczacıbaşı karşılaşması yarın saat 14.00'te VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlıların başarılı liberosu Simge Aköz, "İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği, seyir zevki yüksek bir derbi olacağını düşünüyorum. Ligdeki galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi.

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