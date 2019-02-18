18 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
TÜM ÜLKEYE YAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler olduğunu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kilis Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde pilates antrenörlerinin en kısa zamanda eğitim vermeye başlayacak" müjdesini de verdi. Bakan Kasapoğlu, 'Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezleri'ni ülke coğrafyasının her yerinde açmak istiyoruz. Yeter ki kadınlarımız o merkezlere gitsinler, devamlı spor yapsınlar" ifadelerini kullandı.
FARKLI BRANŞLAR DA OLACAK
Spor Bakanı Kasapoğlu, pilatesle ilgili gerekli tüm malzemelerin Kilis'te dağıtımına başlandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Pilates, fitness, zumba ya da yüzmeden jimnastiğe hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa, hizmet ağımızı arttıracağız" dedi.
KADINLARA TAVSİYELER
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilisli kadınlara açılan spor merkezine sık sık gelmelerini tavsiye etti ve sağlıklı bir yaşam dileklerini iletti.
Spor Bakanı Kasapoğlu: "Meşaleyi buradan yakıyoruz"
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Spor Bakanı Kasapoğlu, Kilis’te kadınlara yönelik ‘Pilates Kampanyası’ başlattı. “Meşaleyi buradan yakıyoruz. Kampanyanın sporun tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Gençlık ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis'te kadınların pilates yapması için kampanya başlattı. 'Pilates Kampanyası'na ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Bu meşaleyi buradan yakıyoruz. Kampanyanın ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Sporu tabana yayma anlamında en güçlü ortak noktalarının anneler ve kadınlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Odağında kadınlarımız olmayan hiçbir spor stratejisi uzun vadede başarılı olamaz" diye konuştu.
TÜM ÜLKEYE YAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler olduğunu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kilis Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde pilates antrenörlerinin en kısa zamanda eğitim vermeye başlayacak" müjdesini de verdi. Bakan Kasapoğlu, 'Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezleri'ni ülke coğrafyasının her yerinde açmak istiyoruz. Yeter ki kadınlarımız o merkezlere gitsinler, devamlı spor yapsınlar" ifadelerini kullandı.
FARKLI BRANŞLAR DA OLACAK
Spor Bakanı Kasapoğlu, pilatesle ilgili gerekli tüm malzemelerin Kilis'te dağıtımına başlandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Pilates, fitness, zumba ya da yüzmeden jimnastiğe hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa, hizmet ağımızı arttıracağız" dedi.
KADINLARA TAVSİYELER
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilisli kadınlara açılan spor merkezine sık sık gelmelerini tavsiye etti ve sağlıklı bir yaşam dileklerini iletti.
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı