15 Şubat 2019, Cuma

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Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci durak İsveç

Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci durak İsveç
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ’nda 2019 sezonunun ikinci yarışı ’te koşulacak.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 'nda 2019 sezonunun ikinci yarışı 'te koşulacak. tarihlerinde 'e de taşınacak büyük rekabette ilk yarışın kazananı olan son şampiyon , ikide iki yapmaya çalışacak.

Motorsporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci heyecanı İsveç'te yaşanıyor. 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar, bin 466,63 kilometre yol kat edecek. İsveç Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV'den takip edilebilecek.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan 'yu son altı yılın Dünya Şampiyonu sporcusu Sebastien Ogier kazanmıştı. Bu sonuçla Fransız pilot 29 puanla pilotlar sıralamasında da liderliğe oturmuştu. Ogier'i bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ve Ott Tanak takip ediyor. 9 şampiyonluğuyla bir ralli efsanesi olan , 2012 yılından beri ilk kez İsveç Rallisi ile birlikte bir kar yarışında mücadele edecek.

BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE
8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene 'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

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