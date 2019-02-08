08 Şubat 2019, Cuma

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Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den yeni Türkiye rekoru

Milli atlet Kaan Kigen Özbilenden yeni Türkiye rekoru
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 Giriş Tarihi: 08.02.2019

Kaan Kigen, Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk oldu.

, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Resül Hayme () Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet unvanıyla rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, RAK Yarı Maratonu'nda 59.48'lik derece yaparak 1.00.08 ile kendisine ait Türkiye rekorunu 20 saniye aşağıya çekti ve tarihte "1 saatin altını koşan ilk milli atlet" unvanını elde etti.

Kaan Kigen Özbilen, Ekim 2018'de 'nın başkenti Amsterdam'da 'nin 31 yıllık maraton Türkiye rekorunu kırmıştı.

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