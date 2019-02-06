06 Şubat 2019, Çarşamba

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Kadın Milli Golbol Takımı namağlup birinci

Kadın Milli Golbol Takımı namağlup birinci
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

, 'daki 'nda yenilgisiz ilk sırayı aldı.

, 'da düzenlenen 'nda namağlup birinci oldu.

Milliler, turnuvada ABD, ve ev sahibi Japonya ile mücadele etti. Finalde Japonya ile karşılaşan Kadın Milli Golbol Takımı, rakibini 3-0'lık sonuçla geçti ve turnuvayı namağlup birinci tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yaptığı açıklamada, milli takımın elde ettiği birinciliğin beklenen bir sonuç olduğunu belirterek, başarılı performanslarını sürdüreceklerini söyledi.

Kadın Milli Golbol Takımı'nın dünyanın en iyi ekipleri arasında yer aldığına dikkati çeken Sayyıdan, "Millilerimiz, bir kez daha başarılı bir sonuç elde etti. Şimdi hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olacak. 2016 Olimpiyatları'nda olduğu gibi Tokyo'da da altın madalya kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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