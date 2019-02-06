Futbolcu Arda Turan'ın 'yeni nesil lokanta' konseptiyle üç yıl önce Şişli'de açtığı 'Arşiv' battı. 3 milyon liraya mal olan Arşiv'e alıcı da bulamayan Turan, restoranı kapattı.

Futbolculuğunun yanısıra özel hayatındaki çalkantılarla da gündemde olan Arda Turan, ticari hayatta da başarılı olamadı. Barcelona'da forma giydiği dönem Cemal Sarıhan'la birlikte Şişli'de 'Arşiv' adlı lokanta açan Arda, iş yerinin kapısına sessiz sedasız kilit vurdu.

Şişli'de orta ve üst fiyat segmentiyle açılan restoran bir türlü hedeflediği müşteri kitlesine ulaşamamıştı. Duvar'ın haberine göre; komşu esnaflar da, kendileri için fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Restoran genellikle boş kaldı. En çok öğle yemeği zamanı iş yapmayı umuyorlardı. Ancak ne beyaz yakalıları çekebildiler ne de Arap turistleri" açıklamasında bulundular.

Arda Turan tarafı ise konu hakkında açıklama yapmak istemedi.

3 milyon lira harcanarak açılan ve sürekli zarar eden 150 kişilik restoran, bir alıcı da çıkmadığı için devir yerine tamamen kapatıldı.

3 MİLYON LİRAYA MAL OLMUŞTU

Arşiv, 'yeni nesil lokanta' konseptiyle Şubat 2016'da açılmıştı. Arda Turan ve Cemal Sarıhan'ın ortaklaşa açtıkları 150 kişilik lokanta 3 milyon liraya mal olmuştu. Restoranda kullanılan tüm malzemelerin çeşitli illerden organik olarak temin edileceğini belirten Arda, Instagram hesabından, "Türk mutfağı restoranımız açıldı. Şişli'de sevgi var, muhabbet var. Bekleriz efendim" ifadelerini kullanmıştı.

ZİNCİR HALİNE GETİRECEKLERDİ

Ticaret hayatına oldukça iddialı başlayan Arda Turan, Sarıhan'la kurduğu lokantayı Türkiye'de zincir haline getirmeyi planladıklarını belirterek, Avrupa'da da şube açma planları yapmıştı