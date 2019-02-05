05 Şubat 2019, Salı
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Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka
Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L)
Hmeenlinna: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu
Setler: 25-17, 25-7, 25-20
Süre: 63 dakika
Eczacıbaşı VitrA, 4’de 4 yaptı
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hmeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti.
Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka
Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L)
Hmeenlinna: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu
Setler: 25-17, 25-7, 25-20
Süre: 63 dakika
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