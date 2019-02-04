Türkiye Hentbol Federasyonunun 43. kuruluş yılı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 43. kuruluş yılı
Türkiye Hentbol Federasyonu, kuruluşunun 43. yılını kutluyor.
Prof. Dr. Yaşar Sevim tarafından 4 Şubat 1976 yılında kurulan federasyon, 43. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor.
Kuruluş yıl dönümü nedeniyle federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Geçmişte yaşadığımız heyecanlara ve başarılara her yıl bir yenisi daha eklenmekte, yeni hedefler doğrultusunda Türk hentboluna hizmet için çalışmaya devam etmekteyiz. Hentbol ailesi olarak birlik içerisinde nice yıllara ulaşmak dileğiyle yeni yaşımız kutlu olsun. Başta kurucu federasyon başkanımız Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere ebediyete intikal etmiş başkanlarımız İbrahim Selet ve Şeref Tunca'yı rahmetle anıyor, geçmişten günümüze Türk hentboluna emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."
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