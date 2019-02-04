04 Şubat 2019, Pazartesi

DİĞER

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 43. kuruluş yılı

Türkiye Hentbol Federasyonunun 43. kuruluş yılı
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 Giriş Tarihi: 04.02.2019

, kuruluşunun 43. yılını kutluyor.

Prof. Dr. tarafından 4 Şubat 1976 yılında kurulan federasyon, 43. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte yaşadığımız heyecanlara ve başarılara her yıl bir yenisi daha eklenmekte, yeni hedefler doğrultusunda Türk hentboluna hizmet için çalışmaya devam etmekteyiz. Hentbol ailesi olarak birlik içerisinde nice yıllara ulaşmak dileğiyle yeni yaşımız kutlu olsun. Başta kurucu federasyon başkanımız Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere ebediyete intikal etmiş başkanlarımız İbrahim Selet ve Şeref Tunca'yı rahmetle anıyor, geçmişten günümüze Türk hentboluna emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
A Spor 2019a birinci başladı! A Spor 2019'a birinci başladı!
Eczacıbaşı VitrAnın konuğu Hameenlinna Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna
Güreşte dev zafer Güreşte dev zafer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör