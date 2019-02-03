03 Şubat 2019, Pazar

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TFF'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

TFFden Osman Çakmaka başsağlığı mesajı
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Giriş Tarihi: 03.02.2019

(), Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı 'ın annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba 'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume 'a Allah'tan rahmet; , ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.

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