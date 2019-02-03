03 Şubat 2019, Pazar

DİĞER

Erdoğan kutladı

Erdoğan kutladı
DİĞER
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile dün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile dün telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.

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