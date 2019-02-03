03 Şubat 2019, Pazar

DİĞER

ABD’ye dev gelir

ABD’ye dev gelir
DİĞER
Giriş Tarihi: 02.02.2019

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu Amerikan Futbol Ligi'nin finalinde, gece 02.30'da LA Rams ile New England Patriots karşılaşacak.

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu Amerikan Futbol Ligi'nin finalinde, gece 02.30'da LA Rams ile New England Patriots karşılaşacak. İzleyici sayısının 180 milyonu aşacağı Super Bowl'un, 15 milyar dolarlık gelir sağlaması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Osman Çakmakın acı günü Osman Çakmak'ın acı günü
Erdoğan kutladı Erdoğan kutladı
394 kişiye bahis ve şans oyunları operasyonu 394 kişiye 'bahis ve şans oyunları' operasyonu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör