ABD’ye dev gelir

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu Amerikan Futbol Ligi'nin finalinde, gece 02.30'da LA Rams ile New England Patriots karşılaşacak.

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu Amerikan Futbol Ligi'nin finalinde, gece 02.30'da LA Rams ile New England Patriots karşılaşacak. İzleyici sayısının 180 milyonu aşacağı Super Bowl'un, 15 milyar dolarlık gelir sağlaması bekleniyor.