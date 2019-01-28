28 Ocak 2019, Pazartesi

DİĞER

Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in

Monte Carloda zafer Sebastien Ogierin
DİĞER
Giriş Tarihi: 28.01.2019

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 'nda (WRC) yeni sezonun ilk galibiyetini sporcusu elde etti. 'da geçilen 323,83 kilometre sonunda Fransız pilot yeni sezona birincilikle başladı.

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan 'nın 2019 sezonu Rallisi ile start aldı. 323,83 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 16 etaplık yarışı 3 saat 21 dakika 15.9 saniyede tamamlayan sporcusu rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Böylece Fransız pilot üst üste 6'ncı kez Monte Carlo'da birincilik yaşamış oldu. İkinci sırayı 2.2 saniye geriden gelen Thierry Neuville alırken Ott Tanak ise Ogier'in 2 dakika 15.2 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Sezona iyi başlayan Fransız sporcu, "Sezon boyunca en fazla kazanmak istediğim ralli buydu. Dolayısıyla zafere eriştiğim için çok mutuyum. Ama bizim için kolay bir yarış olmadı. Buna rağmen son altı yılda 3 farklı araçla birinci olmak. Sanırım hiç fena değil" dedi.

12-15 EYLÜL'DE MARMARİS'TE
Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı 14-17 Şubat'ta 'te düzenlenecek. Bu yıl 14 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası, üst üste ikinci kez 12-15 Eylül'de 'ye de uğrayacak ve tutkunlarına 'te unutulmaz anlar yaşatacak. 2019 Dünya Ralli Şampiyonası, 17 Kasım'da 'daki yarışla son bulacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Djokovic yerini korudu Osaka zirveye çıktı Djokovic yerini korudu Osaka zirveye çıktı
Sow bu video ile duyuruldu! Sow bu video ile duyuruldu!
Avustralya Açıkta şampiyon Djokovic Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör