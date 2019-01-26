Taha Akgül gümüş madalyada kaldı
Rusya'da düzenlenen Ivan Yariguin Grand Prix'sinde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, gümüş madalya elde etti.
Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Taha, erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Rus Anzor Khizriev ile karşılaştı.
Finale kadar tüm maçlarını sayı tuşuyla kazanan olimpiyat şampiyonu Taha, altın madalya maçında ise Khizriev'e 7-3 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Yakup ve Fatih finalde
Serbest stilde 74 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yakup Gör ile 86 kiloda mindere çıkan Fatih Erdin, finale yükseldi.
İki milli güreşçi yarın altın madalya için mindere gelecek. Finalde Yakup Gör, Rus Zaurbek Sidakov, Fatih de yine ev sahibi ülkeden Dauren Kurugliev ile karşılaşacak.
Ayrıca 97 kiloda mücadele eden Baki Şahin de yarın Moğol Namkhai Batdorj ile bronz madalya maçı yapacak.
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