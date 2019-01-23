Avustralya Açıkta Serena Williams elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, eski dünya bir numarası Serena Williams'ı 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden turnuvanın tek kadınlar çeyrek final maçında, Çek Karolina Pliskova ile ABD'li Serena Williams karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini Pliskova 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak olan Serena Williams, 5-1 öne geçmesine karşın son seti 7-5, karşılaşmayı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Pliskova, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile eşleşti.