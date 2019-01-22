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Tsitsipas ve Collins yarı finalde

Tsitsipas ve Collins yarı finalde
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Sezonun ilk tenis turnuvası 'ta tek erkeklerde Stefanos Tsitsipas ile tek kadınlarda yarı finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde tek erkeklerde 14 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas, 22 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ile karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 15 dakika süren maçta rakibini 7-5, 4-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden Tsitsipas, adını yarı finale yazdırdı.

20 yaş 168 günlük Tsitsipas, 'ten bu yana (2007 Açık) turnuvalarında yarı finale yükselen en genç tenisçi oldu.

Yunan sporcu, yarı finalde İspanyol ile ABD'li Frances Tiafoe arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

COLLINS'TEN BÜYÜK SIÇRAMA

Kariyerinde katıldığı grand slam turnuvalarında ilk turda elenen ABD'li , geriye düştüğü maçta Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenerek ilk kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Dünya 35 numarası Collins, toplam 2 saat 16 dakika süren maçı 2-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazandı.

Collins'in yarı finaldeki rakibi Çek ile Avustralyalı Ashleigh Barty arasındaki maçın galibi olacak.

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