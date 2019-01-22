Kvitova Avustralya Açıkta yarı finalde

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Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda Çek Petra Kvitova yarı finale yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty çeyrek finalde karşılaştı.
Rod Laver Arena'da oynanan ve 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 28 yaşındaki Kvitova, turnuvada ikinci kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.
Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan Kvitova, yarı finalde ABD'li Danielle Collins ile eşleşti.
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