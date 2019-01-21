21 Ocak 2019, Pazartesi

DİĞER

Serena Williams dünya 1 numarası Halep'i eledi

Serena Williams dünya 1 numarası Halepi eledi
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Sezonun ilk tenis turnuvası 'ta ABD'li , tek kadınların dünya 1 numarası Rumen Simona 'i 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gününde 1 numaralı seribaşı Simona ile 16 numaralı seribaşı , tek kadınlar 4. tur maçında karşılaştı.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Williams, geçen yılın finalisti Halep karşısında ilk seti zorlanmadan 6-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine 6-4 üstünlük kuran Halep, karşılaşmayı final setine taşıdı. Başa baş mücadeleye sahne olan son seti 6-4 ile hanesine yazdıran Williams, bir saat 47 dakika süren maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde 23 şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Serena Williams, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile eşleşti.

Osaka ve Raonic çeyrek finalde

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor
Olimpiyatlarda öncelikle güreşte başarılı olmalıyız "Olimpiyatlarda öncelikle güreşte başarılı olmalıyız"
Eczacıbaşı VitrA Rusyaya gitti Eczacıbaşı VitrA Rusya'ya gitti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör