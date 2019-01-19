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Simona Halep son 16’da
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Avustralya Açık’ta tek kadınlarda 1 numaralı seri başı olan Rumen tenisçi Simona Halep, 3. tur maçında karşı karşıya geldiği Birleşik Amerikalı rakibi Venus Williams’ı 2-0 mağlup ederek ismini son 16’ya yazdırmayı başardı.
Bu yılın ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta heyecan tek kadınlar ve tek erkeklerde yapılan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Tek kadınlar 3. tur maçında Rumen raket Simona Halep, Margaret Court Arena'da karşılaştığı Birleşik Amerikalı rakibi Venus Williams'ı 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 16'ya ismini yazdırdı. Toplam 77 dakika süren maçta Venus Williams'ı eleyen 27 yaşındaki tenisçi, 4. turda Serena Williams ile oynayacak.
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