19 Ocak 2019, Cumartesi

DİĞER

Simona Halep son 16’da

Simona Halep son 16’da
DİĞER
Giriş Tarihi: 19.01.2019

’ta tek kadınlarda 1 numaralı seri başı olan Rumen tenisçi , 3. tur maçında karşı karşıya geldiği rakibi Venus Williams’ı 2-0 mağlup ederek ismini son 16’ya yazdırmayı başardı.

Bu yılın ilk turnuvası olan 'ta heyecan tek kadınlar ve tek erkeklerde yapılan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Tek kadınlar 3. tur maçında Rumen raket , Margaret Court Arena'da karşılaştığı rakibi Venus Williams'ı 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 16'ya ismini yazdırdı. Toplam 77 dakika süren maçta Venus Williams'ı eleyen 27 yaşındaki tenisçi, 4. turda ile oynayacak.

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