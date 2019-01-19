Novak Djokovic 4. turda

Avustralya Açık’ta tek erkeklerde 1 numaralı seri başı olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, 3. turda karşılaştığı Kanadalı Denis Shapovalov’u 3-1 mağlup ederek, ismini 4. tura yazdırdı.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta heyecan, bugün oynanan 3. tur maçları ile devam ediyor. 2018 Wimbledon ve Amerika Açık şampiyonu Sırp tenisçi Novak Djokovic, 3. tur maçında karşılaştığı Kanadalı raket Denis Shapovalov'u 6-3, 6-4, 3-6 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve ismini 4. tura yazdırmayı başardı. Rod Laver Arena'da oynanan mücadele toplam 2 saat 22 dakika sürerken, Djokovic, 19 yaşındaki rakibini geçerek 4. turda 15 numaralı seri başı Rus tenisçi Deniil Medmedev'in rakibi oldu.

Avustralya Açık'ta 3. tur mücadeleleri bugün oynanacak 3 maç ile tamamlanacak ve 4. turda oynanacak olan maçların eşleşmeleri belirlenmiş olacak.



Olası Williams kardeşler eşleşmesi

Öte yandan tek kadınlarda Serena Williams, 3. turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı eleyerek, 4. tura adını yazdırmıştı. Bugün eşleşmenin diğer kolunda oynanacak olan Simona Halep - Venus Williams maçının kazananı 4. turda Serena Williams'ın rakibi olacak. Williams'ın Halep'i geçmesi durumunda 4. tur Williams kardeşlerin rekabetine sahne olacak. Tek kadınlarda 1 numaralı seri başı olan Halep'in turu geçmesi durumunda ise Serena Williams ile Rumen raket Halep eşleşmesi doğacak.



