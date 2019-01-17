Wawrinka Avustralya Açıka veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Stan Wawrinka, ikinci turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda ikinci tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde öne çıkan mücadelede, turnuvanın 16 numaralı seribaşı tenisçisi Kanadalı Milos Raonic, Avustralya Açık'ta 2014 yılı şampiyonu İsviçreli Stan Wawrinka'yı 4 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından 6-7, 7-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Rakiplerini 3-0'lık skorla geçen 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini ve 23 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta da adlarını üst tura yazdırdı.

Osaka ve Svitolina

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Slovenyalı Tamara Zidansek'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura kaldı.

Ukraynalı 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina, Slovak Viktoria Kuzmova'yı 6-4 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup etti.

Çek 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ise ABD'li Madison Brengle'ı 4-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens, Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys de rakiplerini yenerek üst tura çıktı.