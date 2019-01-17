17 Ocak 2019, Perşembe
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Federer rahat turladı
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Roger Federer set vermeden turladı.
Sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Roger Federer set vermeden turladı. İsviçreli raket, Daniel Evans'ı 7-6, 7-6, 6-3'lük setlerle 3-0 devirdi. Kadınlarda ise Caroline Wozniacki, Jahonna Larsson'u 6-1 ve 6-3 ile 2-1 geçerek tur atladı.
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