17 Ocak 2019, Perşembe

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Federer rahat turladı

Federer rahat turladı
DİĞER
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Sezonun ilk 'i olan 'ta mücadele eden set vermeden turladı.

Sezonun ilk 'i olan 'ta mücadele eden set vermeden turladı. İsviçreli raket, Daniel Evans'ı 7-6, 7-6, 6-3'lük setlerle 3-0 devirdi. Kadınlarda ise , Jahonna Larsson'u 6-1 ve 6-3 ile 2-1 geçerek tur atladı.
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