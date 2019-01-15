15 Ocak 2019, Salı

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Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla ilerliyoruz"

Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: 2020 Tokyo Olimpiyatlarına emin adımlarla ilerliyoruz
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

Başkanı ,  ''Türk tekvandosu, dünyada yapılan tekvandoların içinde 2018 yılında en önemli yere sahip konuma gelmiştir'' dedi.

Başkanı , 'da bugün başlayan ve 5 gün sürecek olan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu hafta Türkiye Gençler Şampiyonası'nı gelecek hafta ise Türkiye Büyükler Şampiyonası'nı yapacaklarını ifade eden Metin Şahin, "Buradan çıkacak sporcularımızı, önümüzde yapılacak olan dünyanın en büyük turnuvalarından biri olan 'Turkish Open'da çok büyük bir festivale katılacak" dedi.

2018 YILINDA 564 ULUSLARARASI MADALYA KAZANILDI

Tekvandonda başarı çıtasının her geçen gün artığını ifade eden Şahin, ''Türkiye Tekvando Federasyonu, 2018 yılını çok başarılı bir şekilde kapattı. Uluslararası arenada 167'si altın, 136'sı gümüş ve 261'i bronz olmak üzere 564 madalya kazandı. Dünyada 210 ülke, Dünya Tekvando Federasyonu'na üyedir. Bunlardan birisi de Türkiye'dir. Türkiye 81 milyon nüfusludur. 1,5 milyar, ABD 350-400 milyon nüfusa sahip. Şöyle bir kıyaslama yaptığınızda, bugün Türk tekvandosu, dünyada yapılan tekvandoların içinde 2018 yılında en önemli yere sahip konuma gelmiştir. İstatistiklere baktığınızda Türk Milli takımları, aldıkları başarı ve madalyalarla, 2017 yılındaki son dünya şampiyonasında 182 ülke içerisinde dünya 2'incisi olarak çok büyük bir başarı elde etmişlerdir. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına giden yolda emin adımlarla yürümektedir" diye konuştu.

Sporculardan Avrupa Tekvando Şampiyonu İrem Yaman ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarından madalya ile dönmek istediklerini belirterek, ''Bu yıl takım halinde güzel başarılar elde ettik. İyi bir takımız ve iyi çalışıyoruz. Üst üste madalyalar almak için gayret ediyoruz. Asıl önemli olan 2020 olimpiyatlarından çok fazla madalyayla dönmek istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. 1 arkadaşımızın bile temsil etmesi, ülke adına büyük başarı. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Umarım 2020 Olimpiyatlarından madalyalarla geri döneriz" şeklinde konuştu.

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